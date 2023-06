cancel camera_alt പു​ല​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ലേ​ലം By അസ്‌ലം കൊച്ചുകലുങ്ക്‌ ബു​റൈ​ദ: ചൂ​ടു കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ദാ​ഹ​ശ​മ​നി​യാ​യ ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​ന് സൗ​ദി​യി​ൽ പ്രി​യ​മേ​റി. ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​നു​ക​ളാ​ണ് ദി​നേ​ന ബു​റൈ​ദ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബു​റൈ​ദ, ഉ​നൈ​സ, ബ​കൈ​രി​യ, മി​ദ്ന​ബ്, സാ​ജി​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹെ​ക്ട​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് മ​രു​ഭൂ​പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ വി​ള​യു​ന്ന​ത്. പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ ലേ​ലം വി​ളി​ക്കു​ന്ന മ​ത്ത​നു​ക​ൾ സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തോ​ടെ ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ച്ച​ക്ക​റി, പ​ഴം മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും നീ​ങ്ങു​ന്നു. 35,000ത്തി​നും 40,000ത്തി​നു​മി​ട​യി​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​നു​ക​ൾ ദി​നേ​ന ബു​റൈ​ദ മൊ​ത്ത​വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ത​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​ൻ ക​യ​റ്റി​പ്പോ​കു​ന്നു. ബു​റൈ​ദ മൊ​ത്ത​വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ര​ന്ന ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​നു​ക​ൾ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ വി​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും സു​സ്ഥി​ര ഗ്രാ​മീ​ണ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ലം, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​ൻ കൃ​ഷി​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ഖ​സീ​മി​ലെ മ​ണ്ണി​ന്റെ ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​ത​യും ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത​യും കാ​ര​ണം ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​ൻ കൃ​ഷി​യി​ൽ വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് സ​മീ​പ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു.

വി​ത്തു​പാ​കി ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ച് പ​കു​തി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് മേ​യ്, ജൂ​ൺ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തും. വി​റ്റ​മി​ൻ സി, ​കാ​ത്സ്യം, ഇ​രു​മ്പ്, മ​ഗ്നീ​ഷ്യം, മാം​ഗ​നീ​സ്, ഫോ​സ്ഫ​റ​സ്, പൊ​ട്ടാ​സ്യം, സോ​ഡി​യം, സി​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ് ത​ണ്ണീ​ർ​മ​ത്ത​ൻ. 91 ശ​ത​മാ​നം ജ​ലാം​ശം അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​ഫ​ലം ഉ​ന്മേ​ഷ​ദാ​യ​ക​മാ​യ ദാ​ഹ​ശ​മ​നി എ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​മി​ത​വ​ണ്ണം, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം, എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

demand for watermelon is high in summer season-crowd in the market