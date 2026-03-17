Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 March 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 1:10 PM IST

    സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: ഇ​റാ​നി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​കോ​പ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി സാ​യു​ധ സേ​ന അ​തീ​വ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൈ​ന്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന മി​ക​വി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ കാ​ട്ടു​ന്ന വീ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തി​ലും താ​ൻ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി എ​ക്സി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സൗ​ദി​യെ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള ഇ​റാ​നി​യ​ൻ മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ത​ക​ർ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മാ​ണ് സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തു​ത്. സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ വ്യോ​മ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം വ​ലി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​മാ​ണ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൈ​ന്യം വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം മ​ന്ത്രി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ആ​കാ​ശ​ത്ത് മി​സൈ​ലു​ക​ളോ ഡ്രോ​ണു​ക​ളോ പോ​ലു​ള്ള സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഒ​ട്ടും വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​നാ’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​പ്പി​ൽ പു​തി​യ സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ട​ന​ടി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​രോ പൗ​ര​നും തു​ല്യ​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്നും അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:militaryDefense Ministerexcellenceproudly
    News Summary - Defense Minister says he is proud of the military's excellence
    X