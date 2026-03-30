    Posted On
    date_range 30 March 2026 6:09 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 6:09 PM IST

    സെൽഫ് ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾക്ക്​ റിയാദിൽ പ്രത്യേക പാത

    ഹയാത്ത് മാളിനെയും റിയാദ് ഗാലറിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്​ ഈ പാത
    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി ഹയാത്ത് മാളിനെയും റിയാദ് ഗാലറിയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സെൽഫ് ഡ്രൈവ് (ഡ്രൈവറില്ലാ) വാഹനങ്ങൾക്കായി പുതിയ റൂട്ട് ആരംഭിച്ചു. റിയാദ് പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റിയാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. രാജ്യത്തുടനീളം സ്മാർട്ട് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഗതാഗത മേഖലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം.

    നേരിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക മേൽനോട്ടത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കും ഈ വാഹനങ്ങൾ ദിവസവും സർവിസ് നടത്തുക. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും അത്യാധുനികവുമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റോഡും ചുറ്റുപാടുകളും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ഗതാഗത മാറ്റങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാനും ശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക സെൻസറുകൾ, കാമറകൾ, ഇൻറലിജൻറ്​ സിസ്​റ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിങ്​ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യസഹജമായ പിശകുകൾ ഒഴിവാക്കി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഇതി​െൻറ പ്രത്യേകതയാണ്.

    ദേശീയ ഗതാഗത-ലോജിസ്​റ്റിക്സ് പദ്ധതിയുടെയും വിഷൻ 2030-​െൻറയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ സേവനം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നടത്തിയ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർവിസുകളുടെ വിജയമാണ് പുതിയ റൂട്ട് ആരംഭിക്കാൻ അതോറിറ്റിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മുൻ ഘട്ടങ്ങളിൽ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ 1,700-ലധികം യാത്രകളിലായി 3,000-ത്തോളം യാത്രക്കാരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 30,000 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം വിജയകരമായി സഞ്ചരിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    സമീപഭാവിയിൽ കൂടുതൽ റൂട്ടുകളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അതോറിറ്റിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഗതാഗത, ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മന്ത്രി എൻജി. സാലിഹ് അൽജാസർ ആണ് റിയാദിൽ ആദ്യമായി സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ടാക്സി സേവനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ റൂട്ട് കരുത്തേകും.

    News Summary - Dedicated lane for self-driving vehicles in Riyadh
