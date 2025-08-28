Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:47 AM IST

    സെ​ക്ക​ൻഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ടൂ​റി​സ​വും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നം

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം സം​സ്കാ​ര​ത്തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രം
    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ൽ സെ​ക്ക​ൻഡറി സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ടൂ​റി​സ​വും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ദേ​ശീ​യ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. സെ​ക്ക​ൻഡറി ത​ല​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​നി മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​രം.

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ​കു​തി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ടൂ​റി​സം സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​വു​റ്റ പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നും ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ല്ല പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ടൂ​റി​സ​വും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഈ ​വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു.

    സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ സെ​ക്ക​ന്റ​റി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ടൂ​റി​സം, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​ന​വും ന​ൽ​കു​ക. സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ടൂ​റി​സ​ത്തെ​യും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി​യെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​മു​ഖ​പ​ഠ​നം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2030, ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള അ​തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം, സൗ​ദി​യി​ലെ ടൂ​റി​സം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​റി​സം, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​റി​സം മാ​ർ​ക്ക​റ്റിങ്, സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സം, ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലും ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി​യി​ലും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​വും എ​ന്നി​വ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പാ​ഠ്യ പ​ദ്ധ​തി കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സൗ​ദി ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​വും സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക, ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ്റു ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​കൃ​തി, സാം​സ്കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ബോ​ധം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ടൂ​റി​സം മാ​ർ​ക്ക​റ്റിങ്, ഇ​വ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സം ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും പു​തി​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

