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    മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഡി​ബേ​റ്റ്, പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഡി​ബേ​റ്റ്, പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റ്​ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി​ബേ​റ്റ്, പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ്​ മ​സ്​​റ്റ്​ കം ​ബി​ഫോ​ർ എ​ക്സ്പ്ലോ​റി​ങ് ദി ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​രം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച അ​വ​ത​ര​ണ​ശൈ​ലി​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​നു​കൂ​ല​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റൂ​ബി ഹൗ​സി​െൻറ സാ​ഫി​റ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ഫ​യ​ർ ഹൗ​സി​െൻറ ജ​സ്​​വി​ദ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സാ​ഫി​റ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടോ​പ​സ് ഹൗ​സി​െൻറ ഫി​ൽ​സ ഫാ​ത്തി​മ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ഫ​യ​ർ ഹൗ​സി​െൻറ അ​മീ​ന ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും റൂ​ബി ഹൗ​സി​െൻറ ഇ​ഷാ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ഫ​യ​ർ ഹൗ​സി​െൻറ ആ​ലി​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ടോ​പ​സ് ഹൗ​സി​െൻറ അ​തി​ഫ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും റൂ​ബി ഹൗ​സി​െൻറ എം​ലി​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സ്കൂ​ൾ കോം​പ്ല​ക്സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ലി​ലാ​ഹ് അ​ൽ മൗ​യ്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ആ​ക്ടി​വി​റ്റി ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജു​മാ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Debate and Elocution Competitions Held at Middle East International School
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