Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമദീന വാഹനാപകടം:...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 9:06 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 9:35 PM IST

    മദീന വാഹനാപകടം: ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി ഹാദിയയും മരിച്ചു; മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി

    text_fields
    bookmark_border
    മദീന വാഹനാപകടം: ചികിത്സയിലിരുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി ഹാദിയയും മരിച്ചു; മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി
    cancel
    Listen to this Article

    മദീന: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദീനക്ക് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി. അപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി ഹാദിയ ഫാത്തിമയാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത്. വാഹനാപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ തൽക്ഷണം മരണമടഞ്ഞ മഞ്ചേരി വെള്ളില യു.കെ പടി സ്വദേശി നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ അബ്​ദുൽ ജലീൽ (52), ഭാര്യ തസ്‌ന തോടേങ്ങൽ (40), മകൻ നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ ആദിൽ (14), ജലീലിന്റെ മാതാവ് മൈമൂനത്ത്‌ കാക്കേങ്ങൽ (73) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ബുധനാഴ്ച ഖബറടക്കിയത്. ഇവരുടെ ഖബറടക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അബ്ദുൽ ജലീലിന്റെ മകൾ ഹാദിയയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

    മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്ത മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇവരെ മണ്ണിലേക്ക് യാത്രയാക്കി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ്, ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയുമെല്ലാം തീരാദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി ഹാദിയ ഫാത്തിമയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്. പരിക്കേറ്റ മറ്റു മക്കളിൽ ആയിഷ ചികിത്സയിൽ തുടരുമ്പോൾ ഏഴു വയസ്സുകാരി നൂറ നേരത്തെ ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു.

    അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

    ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മദീന സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ ജിദ്ദ-മദീന ഹൈവേയിലെ വാദി ഫറഅ് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചായിരുന്നു ദാരുണമായ ദുരന്തം. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജി.എം.സി വാഹനം തീറ്റപ്പുല്ല് കയറ്റിവന്ന ട്രയിലറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരു വാഹനങ്ങളും ഹൈവേയിൽ ഒരേ ദിശയിൽ പോകവേ ട്രയിലർ പെട്ടെന്ന് വിലങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെയായിരുന്നു ദുരന്തം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident DeathmedinaSaudi NewsLatest News
    News Summary - Death toll in car accident near Medina rises to five
    Similar News
    Next Story
    X