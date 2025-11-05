Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Nov 2025 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 8:33 PM IST

    ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്ക്​ വധശിക്ഷ: ഇസ്രായേൽ ബില്ലിനെതിരെ ഒ.ഐ​.സി

    ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്ക്​ വധശിക്ഷ: ഇസ്രായേൽ ബില്ലിനെതിരെ ഒ.ഐ​.സി
    ജിദ്ദ: ഫലസ്തീൻ തടവുകാരെ വധശിക്ഷക്ക്​ വിധേയരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലി​ന്റെ കരട് നിയമനിർമാണത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോഓപറേഷൻ (ഒ.ഐ.സി) ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

    ഇസ്രായേലിന്റെ ഇത്തരം വംശീയവും അസാധുവായതുമായ നിയമങ്ങൾ അന്താരാഷ്​ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും യുദ്ധത്തടവുകാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ജനീവ കൺവെൻഷ​ന്റെയും ഐക്യരാഷ്​ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തമായ പ്രമേയങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് ഒ.ഐ.സി പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തി​ന്റെ എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനും ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക്​ സംരക്ഷണം നൽകാനും അന്താരാഷ്​ട്ര സമൂഹം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഒ.ഐ.സി ആഹ്വാനംചെയ്തു.

    IsraelOICDeath PenaltyPalestinian Prisoners
