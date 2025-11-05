ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്ക്​ വധശിക്ഷ: ഇസ്രായേൽ ബില്ലിനെതിരെ ഒ.ഐ​.സി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 5 Nov 2025 8:33 PM IST
Updated Ondate_range 5 Nov 2025 8:33 PM IST
ഫലസ്തീൻ തടവുകാർക്ക് വധശിക്ഷ: ഇസ്രായേൽ ബില്ലിനെതിരെ ഒ.ഐ.സിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Death penalty for Palestinian prisoners: OIC against Israeli bill
Listen to this Article
ജിദ്ദ: ഫലസ്തീൻ തടവുകാരെ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ കരട് നിയമനിർമാണത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോഓപറേഷൻ (ഒ.ഐ.സി) ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
ഇസ്രായേലിന്റെ ഇത്തരം വംശീയവും അസാധുവായതുമായ നിയമങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും യുദ്ധത്തടവുകാരോടുള്ള പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ജനീവ കൺവെൻഷന്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തമായ പ്രമേയങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്ന് ഒ.ഐ.സി പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ എല്ലാ ലംഘനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനും ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഒ.ഐ.സി ആഹ്വാനംചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story