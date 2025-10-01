Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹൃദയാഘാതം; മലപ്പുറം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:31 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:31 AM IST

    ഹൃദയാഘാതം; മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃദയാഘാതം; മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ഹൃദയാഘാതത്തെത്തുടർന്ന് മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ മരിച്ചു. ശാറാ തൗബയിൽ ഇസ്‌കാൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന തിരൂർ ബി.പി അങ്ങാടി കണ്ണംകുളം സ്വദേശി പള്ളിപറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ആഷിർ (49) ആണ് താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് മരിച്ചത്.

    ഭാര്യ: നസീറ, മക്കൾ: നഈം, ആയിഷ, സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദ് ഷാഹി, അഫ്‌സർ, നസീറ, ഷഹീറ, അൻസാറ, ജൗഷിയ.

    മൃതദേഹം കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണാന്തര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വെൽഫയർ വിങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    Similar News
    Next Story
    X