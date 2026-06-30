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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jun 2026 2:56 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jun 2026 2:58 PM IST

    പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം; വർക്ക് പെർമിറ്റ് സ്​റ്റാറ്റസ് ശരിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഈ വർഷാവസാനം വരെ നീട്ടി

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    ഇളവുകാലാവധി ഇന്ന്​ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ്​ ആറ്​ മാസം കൂടി നീട്ടിയത്​
    പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം; വർക്ക് പെർമിറ്റ് സ്​റ്റാറ്റസ് ശരിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഈ വർഷാവസാനം വരെ നീട്ടി
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശി തൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമേകി, വർക്ക് പെർമിറ്റ് (തൊഴിൽ അനുമതി) സ്​റ്റാറ്റസ് നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഈ വർഷം അവസാനം വരെ നീട്ടിയതായി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    വർക്ക്​ പെർമിറ്റ്​ കാലാവധി മൂന്ന്​ മാസത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞവർക്ക്​ സ്​റ്റാറ്റസ്​ ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഇളവുകാലാവധി ഇന്ന്​ (ജൂൺ 30) അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ്​ ആറ്​ മാസം കൂടി നീട്ടിയ പുതിയ തീരുമാനം. ഒട്ടനവധി പ്രവാസികൾക്ക് തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ രേഖകൾ കൃത്യമാക്കാനും നിയമനടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്​.

    വർക്ക് പെർമിറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ്​ 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ആയവർ, പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിൽ എത്തി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർ എന്നിവരുടെ സ്​റ്റാറ്റസ് ശരിയാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷാവസാനം വരെ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറ്റം അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ട് ഇഖാമ പുതുക്കാൻ കഴിയാതെ ആശങ്കയിലായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ഇളവ് വലിയ തണലാകും. തൊഴിൽ വിപണിയിലെ നിയമപാലനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക, തൊഴിൽ കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴിലുടമയുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഈ നടപടി.

    നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരും കാണിച്ച മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സമയപരിധി നീട്ടി നൽകാൻ കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, നീട്ടിനൽകിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തൊഴിലുടമകളും ജീവനക്കാരും വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ പുതുക്കുകയോ കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രത്യേകം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഈ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പദവി ശരിയാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:Gulf Newswork permitSaudi ArabiaLatest News
    News Summary - Deadline to correct work permit status extended until the end of this year
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