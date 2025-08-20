Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 8:32 AM IST

    പു​തി​യ അ​ധ്യയ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി; സ്കൂ​ൾ സാ​മ​ഗ്രി വി​ത​ര​ണ ഔ​ട്ട് ലെറ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    പു​തി​യ അ​ധ്യയ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി; സ്കൂ​ൾ സാ​മ​ഗ്രി വി​ത​ര​ണ ഔ​ട്ട് ലെറ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    റി​യാ​ദ്​: കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ശാ​ല​ക​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്കൂ​ൾ സാ​മ​ഗ്രി വി​ത​ര​ണ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി.

    വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്​​കൂ​ൾ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​യു​ടെ ബ​ദ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന വി​ല​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ല ടാ​ഗു​ക​ളു​ടെ​യോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഡി​സ്പ്ലേ​ക​ളു​ടെ​യോ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്​ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​യു​മാ​യി വി​ല​ക​ൾ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​യി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്ത​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക, കി​ഴി​വു​ക​ൾ, പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സ്കൂ​ൾ വി​ത​ര​ണ ഔ​ട്ട്ലെ​റ്റു​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

