Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 8:46 AM IST

    ദാ​വോ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം; മ​ത​സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഇ​സ്സ​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം

    ദാ​വോ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റം; മ​ത​സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഇ​സ്സ​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം
    ദാ​വോ​സ്​ വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം

    വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഇ​സ്സ

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സ്വ​ന്തം ലേ​ഖ​ക​ൻ

    ദാ​വോ​സ്: സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ലെ ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന 2026-ലെ ​വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ മ​ത​പ​ര​വും ബൗ​ദ്ധി​ക​വു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഇ​സ്സ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​സ്‍ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് കൈ​വ​രി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വേ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ട​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ‘കി​ഴ​ക്കും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ധാ​ര​ണ​യു​ടെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​സ്‍ലാം കേ​വ​ലം ഒ​രു വി​ശ്വാ​സ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ​​ അ​ന്ത​സ്സി​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു ധാ​ർ​മി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വം​ശ-​മ​ത വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​തെ നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും കാ​രു​ണ്യ​മാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ലോ​ക​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ത​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും വെ​റു​മൊ​രു വാ​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക​ണം. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചാ​ർ​ട്ട​റും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​സ്‍ലാം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ ഇ​സ്സ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ മ​ത​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന​തി​ന് ഡോ. ​അ​ൽ ഇ​സ്സ​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം പു​തി​യൊ​രു ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Davos Economic Forum; Dr. Muhammad Al Issa's closing speech focuses on religious dialogue
