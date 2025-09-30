Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:29 AM IST

    ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി

    ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി
    ദ​മ്മാം ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ്റ​ർ ന​ൽ​കി​യ സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ട്ര​യി​ന​ർ​മാ​രെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പൽ സു​നി​ൽ പീ​റ്റ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻഡറി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ്റ​ർ സി.​പി.​ആ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    11, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാമാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​വും വ​രെ എ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു രോ​ഗി​യെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കും എ​ന്ന് അ​റി​വ് പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ര​വ​ധി സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മ​റു​പ​ടി കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സി.​പി.​ആ​ർ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് എ​പ്ര​കാ​രം എ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ സാ​ല​ഹ് അ​ൽ അം​രി, ഷി​റോ​ജ് നാ​ട്ടി​യേ​ല എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്കൂൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്കൂൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​നി​ൽ പീ​റ്റ​റി​നോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​ധാ​നാധ്യാ​പ​ക​രും ടീ​ച്ച​ർ​മാ​രും ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റർ ബി.​ഡി.​എം സു​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Saudi NewsMedical centerCPR traininggulf news malayalam
    News Summary - Darussalam Medical Center provides CPR training
