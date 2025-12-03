Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദ​റ​ഇ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 9:21 AM IST

    ദ​റ​ഇ​യ പൈ​തൃ​കോ​ത്സ​വം 2025 സാം​സ്കാ​രി​ക ശോ​ഭ പ​ക​ർ​ന്ന ക​ഥ പ​റ​യ​ൽ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​റ​ഇ​യ പൈ​തൃ​കോ​ത്സ​വം 2025 സാം​സ്കാ​രി​ക ശോ​ഭ പ​ക​ർ​ന്ന ക​ഥ പ​റ​യ​ൽ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    1. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും മാ​ൻ ബു​ക്ക​ർ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വുമായ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് ക​ഥ​പ​റ​യ​ൽ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ 2. ബാ​നു മു​ഷ്​​താ​ഖ്

    റി​യാ​ദ്: അ​റ​ബ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​​ന്റെ​യും മ​ഹി​ത മാ​തൃ​ക​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ദ​റ​ഇ​യ സീ​സ​ൺ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി ക​ഥ പ​റ​യ​ൽ സം​ഗ​മം. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ അ​നു​വാ​ച​ക​ർ. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം അ​റി​വി​ന്റെ ഒ​രു ദീ​പ​സ്തം​ഭ​മാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം, പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ഭി​നി​വേ​ശ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യും ഈ ​വേ​ദി മാ​റി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യും ആ​ക്ടി​വി​സ്​​റ്റു​മാ​യ മാ​ൻ ബു​ക്ക​ർ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വ് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി. അ​വ​ർ ന​യി​ച്ച ‘സ്വ​യം എ​ഴു​ത​ൽ’ എ​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.​ക​ഥ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​വാ​നും അ​ത് പ​റ​യാ​നു​മു​ള്ള ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ആ​ഖ്യാ​ന രൂ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക, സ്വ​യം മ​ന​സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​വും സാ​ർ​വ​ത്രി​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു പാ​ല​മാ​യും എ​ഴു​ത്തി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്.

    ദ​റ​ഇ​യ​യി​ലെ അ​ൽ ബു​ജൈ​രി, ബാ​ബ് സം​ഹാ​ൻ ഹോ​ട്ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ക​ഥ​യു​ടെ രാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പ​ല രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്ത്, ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം, സം​ഗീ​തം, പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ൾ, വാ​യ​നാ​യി​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ലി​നെ ആ​ധു​നി​ക ആ​ഖ്യാ​ന ക​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക രീ​തി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ശ​ബ്​​ദ​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​യ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ക​ഥാ ക​ഥ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ആ​ഴ​വും ആ​ഗോ​ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും ന​ൽ​കി. എ​ഴു​ത്തി​നെ സാ​മൂ​ഹി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും മാ​റ്റ​ത്തെ വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള പു​തി​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വം വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gatheringHeritage FestivalstorytellingDaraiya Historical Area
    News Summary - Daraiya Heritage Festival 2025 A culturally enriching storytelling gathering
    Similar News
    Next Story
    X