Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    7 Dec 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:32 AM IST

    ഡാ​ൻ​സ് സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക​വും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​വും

    ഡാ​ൻ​സ് സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക​വും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​വും
     നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ

    അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്​: അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച ഗോ​കു​ലം നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും നൃ​ത്ത​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​വും ‘മ​യൂ​രം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക്യു.​ആ​ർ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പി​ക നി​ത പ്ര​കാ​ശി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ത്മി​നി യു. ​നാ​യ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സു​ബൈ​ദ കോ​മ്പി​ൽ, ഡോ. ​നാ​സ​ർ, ഷ​ഹീ​ൻ അ​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ പ്ര​തി​നി​ധി ഖ​യോ​ദ് ജൗ​ഹ​ർ ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, ഗോ​കു​ലം ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​രു​ന്നു ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നൃ​ത്ത​ചു​വ​ടു​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം​നി​റ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ഫ​ല​ക​വും പ്ര​ശം​സാ​പ​ത്ര​വും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

