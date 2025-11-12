Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Nov 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 11:20 AM IST

    ദമ്മാം ടി.പി.എൽ സീസൺ 6; സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് തൃശൂർ ജേതാക്കൾ

    ദമ്മാം ടി.പി.എൽ സീസൺ 6; സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് തൃശൂർ ജേതാക്കൾ
    ദമ്മാം ടി.പി.എൽ സീസൺ ആറ്​ ജേതാക്കളായ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് തൃശൂർ

    ദമ്മാം: തൃശൂർ നാട്ടുകൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്​ തൃശൂർ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസൺ ആറിൽ​ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് തൃശൂർ ജേതാക്കളായി.

    ഗുക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ യുനൈറ്റഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് അഴീക്കോടിനെ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ്​ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്​. സെമിഫൈനലിൽ ഫ്ലീറ്റ്​ലൈൻ ഐ.ജെ.കെ വാരിയേഴ്സ്, ഗൾഫ് റോക്ക് സ്മാഷേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

    സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിലെ നൗഷാദ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചായും ഫ്ലീറ്റ് ലൈൻ ഐ.ജെ.കെ. വാരിയേഴ്സിലെ ഷി​ന്റോ, ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺ നേടിയ താരമായി. യുനൈറ്റഡ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് അഴീക്കോട് താരം ഷറഫുദ്ദീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടി മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ എസ്.എസ്.ടി. രമേഷ്, ഫ്ലീറ്റ് ലൈൻ എം.ഡി. ടൈസൺ ഇല്ലിക്കൽ, ഈസ്​റ്റേൺ ഡേറ്റ്​സ്​ എം.ടി. മുഹമ്മദ് നാസർ, നാട്ടിൽനിന്നും അതിഥിയായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് ബാൾ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ മൻസൂർ, വിവേക് മോഹൻ എന്നിവർ സമ്മാനിച്ചു.

    വിജയികൾക്ക് നൽകിയ കാഷ് പ്രൈസ് തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടത്തി​ന്റെ ഭവന നിർമാണപദ്ധതിയിലേക്ക് നൽകുന്നതായി ഇരു ടീമുകളുടെയും ടീം ഓണർമാർ അറിയിച്ചു. ജവഹർ, അഡ്വ. ഇസ്മാഈൽ, വിജോ വിൻസെന്റ്​, ജാസിം നാസർ, താജു അയ്യാരിൽ, കൃഷ്ണദാസ്, വിപിൻ ഭാസ്കർ, അബിൻഷാ, ഷൈൻ രാജ്, ഹമീദ് കണിച്ചാട്ടിൽ, ഫൈസൽ അബൂബക്കർ, നൗഷാദ്, മമ്മു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, റഫീഖ് വടക്കാഞ്ചേരി, രാഹുൽ, ഷാ​േൻറാ ചെറിയാൻ, അബ്​ദുൽ സലാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ആറ് ടീമുകളിലായി സൗദിയിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽനിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ നിവാസികളായ നൂറോളം കളിക്കാർ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു.

    DammamTPL Cricket TournamentThrissur
