Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദ​മ്മാം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 8:30 AM IST

    ദ​മ്മാം തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ; അ​ലി-​റാ​ഷി​ദ്, ജി​നോ​സ് ഖാ​ദി​ർ-​നി​ഷാ​ദ് സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​മ്മാം തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ; അ​ലി-​റാ​ഷി​ദ്, ജി​നോ​സ് ഖാ​ദി​ർ-​നി​ഷാ​ദ് സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ദ​മ്മാം തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ലി-​റാ​ഷി​ദ്, ജി​നോ​സ് ഖാ​ദി​ർ-​നി​ഷാ​ദ് സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ബാ​ഡ്‌​മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം.വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ലി, റാ​ഷീ​ദ് സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ൻ​റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​നോ​സ് ഖാ​ദി​ർ, നി​ഷാ​ദ് സ​ഖ്യ​വും വി​ജ​യി​ച്ചു. അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ബാ​ഡ്‌​മി​ൻ​റ​ൺ ക്ല​ബ്ബി​ൽ ടാ​സ്കി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്.

    മൂ​ന്നാം സെ​റ്റി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട ഫൈ​ന​ലി​െൻറ എ​ല്ലാ ആ​വേ​ശ​വും മു​റ്റി നി​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ഭാ​ഗം ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ ജാ​വി​ദ്, ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ സ​ഖ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് അ​ലി, റാ​ഷി​ദ് സ​ഖ്യം മ​റി​ക​ട​ന്ന​ത്. ന​ദീം, നി​ഹാ​ൽ സ​ഖ്യ​ത്തെ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ൻ​റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖാ​ദി​ർ, നി​ഷാ​ദ് സ​ഖ്യം വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​വി. ആ​ബി​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ്, ഫാ​സി​ൽ, ഉ​ബൈ​ദ്, റ​ഫീ​ഖ്, ഷി​നി​ൽ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ബാ​സി​ത്, ജാ​ബി​ർ, സ​ദ്ദാം, മു​ദ​ഫ​ർ, ജ​സീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamSaudi Newswinnersgulf news malayalam
    News Summary - Dammam South Badminton; Ali-Rashid, Jinos Qadir-Nishad teams emerge winners
    Similar News
    Next Story
    X