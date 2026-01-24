Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമൊ​യ്തു പ​ടി​യ​ത്തി​നെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 7:51 AM IST

    മൊ​യ്തു പ​ടി​യ​ത്തി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ദ​മ്മാം സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം

    text_fields
    bookmark_border
    മൊ​യ്തു പ​ടി​യ​ത്തി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ദ​മ്മാം സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മൊ​യ്തു പ​ടി​യ​ത്ത് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും ച​ല​ച്ചി​ത്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലും ത​ന​ത് മു​ദ്ര​പ​തി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മൊ​യ്തു പ​ടി​യ​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കി സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മാ​ജം ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷാ​ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​1യ മൊ​യ്തു പ​ടി​യ​ത്ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ള്ള ര​ച​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ദു​രാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഉ​മ്മ, യ​ത്തീം, കു​ട്ടി​ക്കു​പ്പാ​യം തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ ര​ച​ന​ക​ൾ യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ക​മ്പ​ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് അ​ർ​ഹ​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പു​തു​ത​ല​മു​റ വി​സ്മ​രി​ച്ച ഈ ​മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​യെ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​​ന്റെ ശ്ര​മ​ത്തെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു.​നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കോ​ത്ത് (അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ), അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​ലു​വ, ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ഗാ​യ​ത്രി ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് ഉ​തു​പ്പ്, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, ഫെ​ബി​നാ ന​ജ്മു​സ്‍മാ​ൻ, ലീ​ന ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ. ​അ​മി​താ ബ​ഷീ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​നീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamSaudi NewsMalayali AssociationCommemorates
    News Summary - Dammam Saudi Malayali Society commemorates Moythu Padiyat
    Similar News
    Next Story
    X