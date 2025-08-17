Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 7:51 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 7:51 AM IST

    ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ദ​മ്മാ​മി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ​സ​ൻ ത​ട​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാo സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ൽ​സ​ൻ ത​ട​ത്തി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ന്താ​ണ് മ​ഹ​ത്താ​യ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്നും ഈ ​നാ​ട് എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഓ​രോ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും. ക​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​നൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാം ​പൊ​രു​തി നേ​ടി​യ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം. ആ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യം അ​തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സി​നെ ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും സു​താ​ര്യ​വ​മാ​യ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ച്ച 'വോ​ട്ട് ചോ​രി' വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, ബീ​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, എ​ല്ലാം കൂ​ടി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​നാ​വി​ല്ല. അ​താ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​വും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി ത​ന്നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ച​രി​ത്ര​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, പ്രോ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ, മ​റ്റു പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷി​ജി​ല ഹ​മീ​ദ്, സി.​ടി ശ​ശി, ജേ​ക്ക​ബ്ബ് പ​റ​ക്ക​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, നി​ഷാ​ദ് കു​ഞ്ചു, രാ​ധി​കാ ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ്, കെ.​പി മ​നോ​ജ്, യ​ഹി​യ കോ​യ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ലാ​ൽ അ​മീ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്, ശ്യം ​പ്ര​കാ​ശ്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് പ​ത്ത​നാ​പു​രം, അ​സീ​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി, സി.​വി രാ​ജേ​ഷ്, ജ​ലീ​ൽ പ​ള്ളാ​തു​രു​ത്തി, ജോ​ജി ജോ​സ​ഫ്, സാ​ബു ഇ​ബ്രാ​ഹിം, മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ഹ​ക്കിം, ഹ​മീ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ശ്ശേ​രി, സ​ലീ​ന ജ​ലീ​ൽ, ഷാ​ജി മോ​ഹ​ന​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്

    നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

