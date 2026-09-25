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    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച് ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

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    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച് ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
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    ദ​മ്മാം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ 96-ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ങ്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ.​കെ. സ​ലിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വാ​ണി​ജ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ​ള​ർ​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദം കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. 1947ൽ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​യ​ത​ന്ത്ര​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​നു ശേ​ഷം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി വി​ക​സി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. 2006ൽ ​സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി കിം​ഗ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യാ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ഡ​ൽ​ഹി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യി ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​നം, ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദി​ശ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    1982-ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ന് 28 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് 2010ൽ ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ സിം​ഗ് സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലും ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധം രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സു​ര​ക്ഷ, പ്ര​തി​രോ​ധ, ഊ​ർ​ജ, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മു​ഖ്യ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഹ​നീ​ഫ് റാ​വു​ത്ത​ർ, പ്രോ​വി​ൻ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, സി.​ടി. ശ​ശി, അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, രാ​ധി​കാ ശ്യാം ​പ്ര​കാ​ശ്, യ​ഹി​യ കോ​യ, വ​നി​താ വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്‌​ന ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് ക​ണി​ച്ചാ​ട്ടി​ൽ, ജോ​ജി ജോ​സ​ഫ്, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി, ബി​നു പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Dammam OIC national day celebration, highlighting India-Saudi friendship
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