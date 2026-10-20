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    ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ഏ​ഴ് ഡി​സം​ബ​ർ, 3, 4 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ; ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

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    ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ഏ​ഴ് ഡി​സം​ബ​ർ, 3, 4 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ; ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
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    ദ​മ്മാം: ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ഏ​ഴ് 2026 ഡി​സം​ബ​ർ 3,4 തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഗൂ​ക്ക ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ളി​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ന്നൂ​റോ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജ​ഴ്‌​സി അ​ണി​യു​ന്ന മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ആ​വു​ന്ന​ത് എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റിം​ഗ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഖ​ത്ഭ​രാ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്.

    ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഈ ​ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ റ​വാ​ദ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, മ​ല​പ്പു​റം സു​ൽ​ത്താ​ൻ​സ്, റോ​മാ കാ​സ്റ്റി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സ്പാ​ർ​ക്ക് ഇ​ല​വ​ൻ അ​ത്താ​ണി​പ്പ​ടി, ജെ.​കെ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ, മെ​ഗാ സ്പോ​ർ​ട്സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, എ​ഫ്.​കെ.​ഡി തെ​ന്ന​ല, ബി.​ആ​ർ.​സി മ​ഞ്ചേ​രി, റോ​യ​ൽ റേ​സേ​ഴ്സ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, യു.​ഐ.​സി കോ​ടൂ​ർ, ചെ​സേ​ർ​ഴ്സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി പ​ന്ത്ര​ണ്ടോ​ളം ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ താ​ര ലേ​ലം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന് ​റോ​സ് ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ : യൂ​സു​ഫ് അ​ലി മ​ല​പ്പു​റം (പ്ര​സി.), ഷു​ഹൈ​ബ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ന​ജ്മു സ​മാ​ൻ ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി (ചെ​യ​ർ.), കെ.​ടി സാ​ദ​ത്ത്‌ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ.),ര​ജീ​ഷ് തി​രൂ​ർ, പി.​സ​ലീം, ക​രീം (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), സ​ഹീ​ർ മ​ജ് ദാ​ൽ (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ), യൂ​നു​സ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), സാ​ബി​ത് ചി​റ​ക്ക​ൽ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), റി​ഷാ​ദ് പൊ​ന്നാ​നി (ട്ര​ഷ.), സ​ജീ​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ. ), ജാ​ഫ​ർ ചേ​ളാ​രി (ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഇം​തി​യാ​സ്‌, മ​ഹ്ഷൂ​ക് റ​ഹ്മാ​ൻ (മീ​ഡി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), റം​ഷാ​ദ് (ഗ്രൗ​ണ്ട് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ).

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    News Summary - Dammam Malappuram Cricket Tournament
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