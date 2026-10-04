ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസ്

ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസ്text_fields
ജുബൈൽ: ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ ജുബൈൽ, ഖഫ്ജി എന്നീ നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഷട്ടിൽ ബസ് സർവിസ് ആരംഭിച്ചു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജനറൽ അതോറിറ്റിയും ദമ്മാം എയർപോർട്ടുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വ്യോമ-കര ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനം ഇതിലൂടെ വർധിക്കും.നിർദിഷ്ട റൂട്ടുകളിൽ ജുബൈലിലേക്കും ഖഫ്ജിയിലേക്കും ഇരുദിശകളിലേക്കും സർവിസ് നടത്തുന്ന ഷട്ടിൽ ബസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഈ സർവീസ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുകയും യാത്രാചെലവ് കുറക്കുകയും ചെയ്യും.
40 റിയാലാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. https://reservation.darbalwatan.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ അറൈവൽ 5, 6 ഗേറ്റുകൾക്ക് സമീപമുള്ള സർവീസ് ഓഫീസുകൾ വഴിയോ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യവും മുൻനിർത്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അത്യാധുനിക ബസുകളാണ് സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് വൈഫൈ, ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ബസുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
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