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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:15 AM IST

    മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം

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    സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​മാ​യി അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങ്
    മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം
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    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം ആ​ദ​രി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    ദ​മ്മാം/​കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ, പ്ല​സ് ടു, ​വി​വി​ധ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ ദ​മ്മാം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സു​ൽ​ത്താ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി മാ​റി.

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​മ്മ​ദി ഷാ​ഹ് ച​ട​ങ്ങി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ശി​ല​യാ​ണെ​ന്നും, മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​രും​ത​ല​മു​റ​യ്ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും പ​ക​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സാ​ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​പി.​എം. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജു, വി.​പി. നാ​സ​ർ, അ​സ്‌​ലം പ​ള്ള​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ഹീ​ർ മ​ജ്‌​ദാ​ൽ, ജൂ​സെ​ർ കാ​ന്ത​ക്കാ​ട്, ഷ​ബ്‌​ന സി​ദ്ദി​ഖ്, നം​ഷീ​ദ് ഷ​മീ​ർ, മു​സ്ത​ഫ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ബ​സാ​ർ, ഹം​സ അ​ത്തി​ക്കാ​വി​ൽ, റി​യാ​സ് മ​ര​ക്ക​ട്ട തൊ​ടി​ക, സ​മ​ദ് സ​ൽ​ക്കാ​ര, ഷ​ഹ​ദാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. ഷ​മീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:kondottySaudi ArabiaKondottians at dammam
    News Summary - Dammam honors outstanding students
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