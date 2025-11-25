Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​മ്മാം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ദ​മ്മാം പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ, നൈ​സി സ​ജാ​ദ്, അ​ശ്വ​തി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ 

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഓ​ർ​മ​യി​ലെ ഓ​ണം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​​​ന്റെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഭാ​ഷ​യു​ടെ ലാ​ളി​ത്യ​വും ര​ച​ന​യു​ടെ ഘ​ട​ന​യും സാ​ഹി​ത്യ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ കൃ​തി​ക​ളും പ്ര​ശം​സാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​​​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ടി​നെ​യും ഓ​ണ​ത്തെ​യും പ​ഴ​യ ഓ​ണ​ക്കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​റ്റി എ​ഴു​തി​യ ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘ക​ണ്ണ​നോ​ണം; ക​ല​യോ​ണം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ ര​ചി​ച്ച ഉ​പ​ന്യാ​സം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തി​​​ന്റെ ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക​ത​യെ അ​നു​ഭ​വ​വു​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് പു​ന​ർ​സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ര​ച​ന​യെ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ അ​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​െ​ത​ന്നും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ല്യ​ത്തി​െൻറ മി​ഴി​വും നാ​ടോ​ടി ഓ​ണ​ത്തി​െൻറ ഓ​ർ​മ​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി നൈ​സി സ​ജാ​ദ് (റി​യാ​ദ്) ര​ചി​ച്ച ‘ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലെ ഓ​ണ​ക്കാ​ലം’ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. പ്ര​വാ​സ മ​ണ​ൽ​പ്പ​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്നും ജ​ന്മ​നാ​ടി​​​ന്റെ മി​ഴി​വ് തേ​ടു​ന്ന അ​ശ്വ​തി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ര​ചി​ച്ച ‘മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത’ എ​ന്ന ര​ച​ന മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ലെ സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഇ​നി​യും ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജം​ഷാ​ദ് അ​ലി ക​ണ്ണൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​ന്യാ​സ മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ഈ​ദ് ഹ​മ​ദാ​നി​യും മ​ല​യാ​ള അ​ധ്യാ​പി​ക ഷ​ജി​ല ജോ​ഷി​യും മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബി​ജു പൂ​ത​ക്കു​ളം, ജോ​ഷി ബാ​ഷ, സു​ബൈ​ർ പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ, ശ​രീ​ഫ് കൊ​ച്ചി, മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, അ​ബ്​​ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

