Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightദ​മ്മാം ക്രി​ക്ക​റ്റ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 11:27 AM IST

    ദ​മ്മാം ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​. ഭാരവാഹികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​മ്മാം ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​. ഭാരവാഹികൾ
    cancel
    camera_alt

    ന​ജീം ബ​ഷീ​ർ (പ്ര​സി.),

    ജോ​ബി​ൻ (ജ​ന. സെ​ക്ര.)

    ദ​മ്മാം: ദ​മ്മാം ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി.​എം.​സി.​എ) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​റു​പ​തി​ല​ധി​കം ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മു​ക​ളും 1200ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ, ര​ണ്ട് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും 54 എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് സ​മി​തി.

    ദി​ലീ​പ് (ട്ര​ഷ.), ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ

    ന​ജീം ബ​ഷീ​ർ (പ്ര​സി.), ജോ​ബി​ൻ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ദി​ലീ​പ് (ട്ര​ഷ.), ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ന​സ് റ​ഹീം (വൈ. ​പ്ര​സി.), റ​ഷി​ൻ, റെ​നീ​ഷ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ (ജോ.​ ​സെ​ക്ര.), സ​ജാ​ദ് (ജോ.​ ​ട്ര​ഷ.)


    അ​ന​സ് റ​ഹീം (വൈ. ​പ്ര​സി.), റ​ഷി​ൻ


    റെ​നീ​ഷ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ (ജോ.​ ​സെ​ക്ര.), സ​ജാ​ദ് (ജോ.​ ​ട്ര​ഷ.)

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ലിം വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഷീ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, മു​ൻ ഖ​ജാ​ൻ​ജി ചാ​ൾ​സ് വ​ര​വ്, ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​ൻ ജോ​യി​ന്റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഹീം സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഷി​നു ചാ​ക്കോ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ൻ ജോ​യി​ന്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ധീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamOffice BearersCricket Association
    News Summary - Dammam Cricket Association. Office bearers
    Similar News
    Next Story
    X