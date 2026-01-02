Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​മ്മാം ചെ​റു​വാ​ടി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ദ​മ്മാം ചെ​റു​വാ​ടി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    സ​ദ്ദാം ചെ​റു​വാ​ടി (പ്ര​സി), സി.​കെ. ഫാ​സി​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര), ഷാ​ഹു​ൽ ക​ണി​ച്ചാ​ടി (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ദ​മ്മാം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ചെ​റു​വാ​ടി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ദ​മ്മാം ചെ​റു​വാ​ടി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ദ​മ്മാം സൈ​ഹാ​ത്ത് ഇ​സ്​​തി​റാ​ഹ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സു​നീ​ർ പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സ​ദ്ദാം ചെ​റു​വാ​ടി (പ്ര​സി), സി.​കെ. ഫാ​സി​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര), ഷാ​ഹു​ൽ ക​ണി​ച്ചാ​ടി (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സു​നീ​ർ പാ​റ​ക്ക​ൽ (ചെ​യ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ല്ല വേ​ണാ​യി​ക്കോ​ട് (ക​ൺ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ചെ​റു​വാ​ടി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പു​രോ​ഗ​തി​യും ഐ​ക്യ​വും ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി​യി​ൽ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Dammam Cheruvadi Association gets new leadership
