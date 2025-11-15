Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 15 Nov 2025 7:41 PM IST
    date_range 15 Nov 2025 7:41 PM IST

    സൗദിയിൽ ‘ഡാക്കർ റാലി 2026’ ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ 17 വരെ

    800 മത്സരാർഥികൾ പങ്കെടുക്കും
    സൗദിയിൽ ‘ഡാക്കർ റാലി 2026’ ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ 17 വരെ
    2026 ഡാക്കർ റാലിയെ കുറിച്ച് ​സംഘാടകർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

    റിയാദ്: ഏഴാമത് ഡാക്കർ റാലി 2026 ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ 17 വരെ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിദ്ദ കോർണിഷ് സർക്യൂട്ടിൽ നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിലാണ് സൗദി മോ​ട്ടോർ സ്​പോർട്സ് കമ്പനി ഏഴാമത്​ റാലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സൗദി ഓട്ടോമൊബൈൽ ആൻഡ്​ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ അബ്​ദുല്ല അൽ ഫൈസൽ, അമൗറി സ്‌പോർട്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ സി.ഇ.ഒ യാൻ ലെ മോയ്‌നർ, ഡാക്കർ റാലി ഡയറക്ടർ ഡേവിഡ് കാസ്​​െറ്ററ എന്നിവരാണ്​ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തത്​.

    ഡാക്കർ റാലിയുടെ ഓരോ പതിപ്പും അഭിലാഷത്തി​ന്റെയും മികവി​ന്റെയും അഭിമാനത്തി​ന്റെയും പുതിയ കഥ പറയുന്നുവെന്ന് അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു. ഡാക്കർ റാലിയുടെ റൂട്ട് മണൽക്കൂനകൾ മുതൽ ഉയർന്ന പർവതങ്ങൾ വരെ അഭൂതപൂർവമായ രീതിയിൽ സൗദിയുടെ പ്രകൃതി വൈവിധ്യത്തി​ന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും.

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ റാലികൾക്കാണ്​ സൗദി എല്ലാ വർഷവും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സൗദി ചാമ്പ്യനായ യാസീദ് അൽറാജ്ഹി വലിയ സ്വപ്​നങ്ങളുമായാണ്​ ട്രാക്കിലിറങ്ങുന്നത്​. യുവതലമുറയിലെ പുതിയ ഡ്രൈവർമാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ പ്രശംസിച്ചു.

    ഇത്തവണ റാലിയിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 69 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ 39 വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ 812 മത്സരാർഥികൾ പങ്കെടുക്കും. ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളിലായി 433 വാഹനങ്ങളിലാണ്​ മത്സരം. 4840 കിലോമീറ്റർ സമയബന്ധിതമായ പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 7994 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ്​ ഈ മത്സരം. ജനുവരി മൂന്നിന് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ യാംമ്പുവിൽ ആരംഭിച്ച് അൽഉല, ഹാഇൽ, റിയാദ്, വാദി ദവാസിർ, ബിഷ, ഹനാകിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റാലി 2026 ജനുവരി 17ന് യാംബുവിൽ അവസാനിക്കും.

    News Summary - 'Dakar Rally 2026' to be held in Saudi Arabia from January 3 to 17
