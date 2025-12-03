Begin typing your search above and press return to search.
    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ചി​ല്ല ന​വം​ബ​ർ വാ​യ​ന

    റി​യാ​ദി​ലെ ചി​ല്ല സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ന​വം​ബ​ർ വാ​യ​ന​ക്ക് ശ​ശി കാ​ട്ടൂ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: വാ​ൽ​മീ​കി രാ​മാ​യ​ണ​ത്തി​​ന്റെ പു​നഃ​വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ, അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്ത് സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യ ഡോ. ​ടി.​എ​സ്. ശ്യാം ​കു​മാ​ർ എ​ഴു​തി​യ ‘ആ​രു​ടെ രാ​മ​ൻ’ എ​ന്ന കൃ​തി​യു​ടെ വാ​യ​ന പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, റി​യാ​ദി​ലെ ചി​ല്ല സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ന​വം​ബ​ർ വാ​യ​ന​ക്ക് ശ​ശി കാ​ട്ടൂ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    2025ലെ ​വ​യ​ലാ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ, ഇ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ‘ത​പോ​മ​യി​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ വാ​യ​നാ​സ്വാ​ദ​നം ജോ​മോ​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി, മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​വും സ​വി​ശേ​ഷ​വു​മാ​യ ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന നോ​വ​ലി​ൽ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കാ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​വ്യ​ഥ​യും നോ​വും നൊ​മ്പ​ര​വും ബ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തി​ജീ​വ​ന​സാ​ധ്യ​ത​യും ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ധീ​ര​ത​യോ​ടെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി. ​ഷി​നി​ലാ​ൽ എ​ഴു​തി​യ ‘സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ക്രാ​ന്തി’ നോ​വ​ലി​​ന്റെ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വം ന​ജീം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക് പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ച​ലി​ക്കു​ന്ന തീ​വ​ണ്ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​രി​ച്ച​വ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ വി​വി​ധ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ശ​ബ്​​ദ​ത​യെ കീ​റി​മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​മ​കാ​ലി​ക ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സ​മ്പ​ർ​ക്ക​ക്രാ​ന്തി​യു​ടെ വാ​യ​ന​യും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടാ​ൻ ഷി​നി​ലാ​ൽ കാ​ണി​ച്ച ധീ​ര​ത​യും ന​ജീം എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി.​

    ബം​ഗാ​ളി​ലെ രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ മാ​റ്റ​വും അ​തി​ന് കാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ഭ​വി​ച്ച സിം​ഗൂ​ർ ന​ന്ദി​ഗ്രാം സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ഥു​ൻ കൃ​ഷ്‍ണ ര​ചി​ച്ച ‘അ​പ​ര സ​മു​ദ്ര’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ന്റെ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വം സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ വ​ള​വി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗു​ണ്ടാ​രാ​ജ്, യു​ക്തി​ര​ഹി​ത​മാ​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ, നു​ണ​ക​ൾ, അ​ർ​ധ​സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബം​ഗാ​ൾ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യും കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ‘ബം​ഗാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ - പ​രി​ഹാ​സ വി​ളി​ക​ളും ബം​ഗാ​ളി​ന്റെ സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളും നോ​വ​ലി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ സ​തീ​ഷ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.​വാ​യ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക്ക് വി​പി​ൻ കു​മാ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി, ഷ​ബി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ വ​ട​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സു​രേ​ഷ് ലാ​ൽ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഉ​പ​സം​ഹ​രി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

