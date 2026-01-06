Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക്രിസ്റ്റൽ വൈ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് റീം എഫ്.സി ജുബൈൽ ജേതാക്കൾ

    ക്രിസ്റ്റൽ വൈ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് റീം എഫ്.സി ജുബൈൽ ജേതാക്കൾ
    ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025-ൽ ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റീം ​എ​ഫ്.​സി ജു​ബൈ​ൽ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജു​ബൈ​ൽ: യൂ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഫി​ഫ അ​റീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്.​സി. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025ൽ ​റീം എ​ഫ്.​സി. ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ത്സ​രം സ​ഡ​ൻ ഡെ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു. ചാ​ച്ചാ എ​ഫ്.​സി. ഖോ​ബാ​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് റീം ​എ​ഫ്.​സി ജു​ബൈ​ൽ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ​ത്.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും അ​ൽ സു​ബൈ​ദി ലോ​യേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​ബൈ​ദി​യും ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​യ്യി​ദ് സ​ഹീ​റും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ ചാ​ച്ചാ എ​ഫ്.​സി ഖോ​ബാ​റി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​ബൈ​ദി​യും ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ലാ​ഹ് സ​ഈ​ദും ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​യ്യി​ദ് താ​സി​മും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം റൈ​ദാ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്​ കി​ക്ക് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം ജാ​ബി​ർ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, അ​ലി റാ​സ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്.​സി. ജു​ബൈ​ൽ, റീം ​എ​ഫ്.​സി. ജു​ബൈ​ൽ, ഡ്രെ​സ്സ​ർ ചാ​ലി​യാ​ർ എ​ഫ്.​സി. ദ​മ്മാം, ചാ​ച്ചാ എ​ഫ്.​സി. ഖോ​ബാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യും റീം ​എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ജു​നൈ​സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് പ്ലെ​യ​റാ​യി ചാ​ച്ചാ എ​ഫ്.​സി. ഖോ​ബാ​റി​​ന്റെ ഷെ​ഫി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദും ടോ​പ്പ് സ്കോ​റ​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മാ​സും അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ജാ​ബി​ർ അ​ലി, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ഇ​ൽ ഒ​മ​ർ, ഷി​ഹാ​സ് താ​നൂ​ർ, ഷി​ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ്, അ​ർ​ഷാ​ദ്, ഷ​ബാ​സ്, നി​ഹ്​​മ​ത്തു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് അ​ഹ്​​മ​ദ് റാ​ഷി​ദ്, അ​ജി​ത് സ്പി​ൻ​ഗ​ർ, ബി​ലാ​ൽ, ഷി​ബി​ൻ​ഷാ, ആ​ഷി​ഖ്, ഫൈ​സ​ൽ, സ​ഈ​ദ്, ശ​മ്മാ​സ്, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ്, സാ​ലി​ഹ്, ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

