Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:40 AM IST

    ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്‌.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025 ഫി​ക്സ്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്‌.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025 ഫി​ക്സ്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന്, 22 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഫി​ഫ അ​റീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ.​എ​ഫ്‌.​സി ജു​ബൈ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്‌.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2025ന്റെ ​ഫി​ക്സ്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ജേ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ സ​ഫ്റോ​ൺ റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ​ഈ​ദ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ നി​യ​മാ​വ​ലി​യും ക​ളി​യു​ടെ രീ​തി​ക​ളും ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഹെ​ഡ് അ​ജി​ത് സ്‌​പി​ങ്ങ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ജേ​ഴ്‌​സി ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഫി​ക്സ്ച​ർ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ര​ണ്ടു പൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജു​ബൈ​ൽ ഫി​ഫ അ​റീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് രാ​ത്രി 9.30-ന്​ ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ്, ഷി​ബി​ൻ, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ, സ​ഈ​ദ്, ബി​ലാ​ൽ, ആ​ഷി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsgulf news malayalamYFC jubail
    News Summary - Crystal YFC Champions Cup 2025 Fixtures Released
    Similar News
    Next Story
    X