ക്രിസ്റ്റൽ വൈ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് 2025 ഫിക്സ്ചർ പ്രകാശനംtext_fields
ജുബൈൽ: ജനുവരി ഒന്ന്, 22 തീയതികളിൽ ജുബൈൽ ഫിഫ അറീന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈ.എഫ്.സി ജുബൈൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ വൈ.എഫ്.സി ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് 2025ന്റെ ഫിക്സ്ചർ പ്രകാശനവും ജേഴ്സി പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു. ജുബൈൽ സഫ്റോൺ റസ്റ്റാറൻറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ടൂർണമെൻറ് വിശദാംശങ്ങൾ ടൂർണമെൻറ് കൺവീനർ അബ്ദുല്ല സഈദ് വിശദീകരിച്ചു.
ടൂർണമെൻറ് നിയമാവലിയും കളിയുടെ രീതികളും ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് അജിത് സ്പിങ്ങർ നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് ടൂർണമെൻറ് ജേഴ്സി ക്രിസ്റ്റൽ പ്രതിനിധികളും ക്ലബ് ഭാരവാഹികളും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുകയും ടൂർണമെൻറ് ഫിക്സ്ചർ നറുക്കെടുപ്പു നടക്കുകയും ചെയ്തു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ മികച്ച എട്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ് രണ്ടു പൂളുകളിലായി തിരിച്ചാണ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
മത്സരങ്ങൾ ജുബൈൽ ഫിഫ അറീന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജനുവരി ഒന്നിന് രാത്രി 9.30-ന് തുടക്കം കുറിക്കും. പരിപാടിക്ക് അഹമ്മദ് റാഷിദ്, ഷിബിൻ, അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഫൈസൽ, സഈദ്, ബിലാൽ, ആഷിക് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register