Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:33 AM IST

    ​ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് മി​ക​ച്ച എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്

    ​ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് മി​ക​ച്ച എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്
    സൗ​ദി സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ആ​ൻ​ഡ് പേ​പ്പ​ർ എ​ക്സ്പോ 2025 ൽ ​മി​ക​ച്ച

    എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ആ​ൻ​ഡ് പേ​പ്പ​ർ എ​ക്സ്പോ 2025-ൽ ​ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ് മി​ക​ച്ച എ​ക്സി​ബി​റ്റ​റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഭം​ഗി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, പേ​പ്പ​ർ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ, സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സം​വി​ധാ​നം, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് ഈ ​ബ​ഹു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും, നി​ര​വ​ധി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, വി​ദേ​ശ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ്റ്റാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും, പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​വീ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മി​ക​വി​ന്റെ പു​തി​യ അ​ദ്ധ്യാ​യം തു​റ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ് സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ന്റെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. 'ഇ​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​ക്കും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്. ഭാ​വി​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്' - ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്രൂ​പ് സാ​ര​ഥി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    X