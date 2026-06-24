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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 9:27 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 9:27 PM IST

    ഇന്ത്യ-സൗദി പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ നിർണായക ചർച്ച​​; ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറും സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധിയും കൂടിക്കാഴ്​ച നടത്തി

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    ഇന്ത്യ-സൗദി പ്രതിരോധ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ നിർണായക ചർച്ച​​; ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറും സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധിയും കൂടിക്കാഴ്​ച നടത്തി
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    റിയാദ്: ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി റിയാദിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടന്നു. സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇയാദ് അബ്​ദുൽ മാലിക് അൽ ശൈഖുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിക്കാൻ ധാരണയായത്.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ഈ രംഗത്തെ പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി. തന്ത്രപ്രധാനമായ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കാനും, പുതിയ പങ്കാളിത്ത മേഖലകൾ രൂപപ്പെടുത്താനും, വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെയും സൗദി അറേബ്യയുടെയും പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ ചർച്ചകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

    ആഗോളതലത്തിലും പ്രാദേശികതലത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ കൂടിക്കാഴ്ച വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഫോ​ട്ടോ: ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഡോ. സുഹേൽ അജാസ് ഖാൻ, സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇയാദ് അബ്​ദുൽ മാലിക് അൽ ശൈഖ്​ എന്നിവർ കൂടിക്കാഴ്​ച നടത്തിയപ്പോൾ

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    TAGS:Indian AmbassadorDefense Ministrydefense cooperationIndia Saudi Relation
    News Summary - Crucial discussion to strengthen India-Saudi defense cooperation; Indian Ambassador and Saudi Defense Ministry representative held a meeting
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