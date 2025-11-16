Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 9:40 AM IST

    ടൈ​പ് വ​ൺ പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ പ​ത്നി​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം

    ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ടി​ന്​ ഒ​രു കോ​ടി റി​യാ​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി
    ടൈ​പ് വ​ൺ പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ പ​ത്നി​യു​ടെ ധ​ന​സ​ഹാ​യം
    റി​യാ​ദ്: പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ ഭാ​ര്യ അ​മീ​റ സാ​റ ബി​ൻ​ത് മ​ശ്ഹൂ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഒ​രു കോ​ടി റി​യാ​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി. ടൈ​പ് വ​ൺ പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും ചി​കി​ത്സ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ടൈ​പ് വ​ൺ പ്ര​മേ​ഹ ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ തു​ക സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​മീ​റ സാ​റ ബി​ൻ​ത് മ​ശ്ഹൂ​റി​െൻറ ഉ​ദാ​ര​ത​യെ​യും മാ​നു​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ജ​ലാ​ജി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സൗ​ദി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ആ​ധി​കാ​രി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ പി​ന്തു​ണ​യും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​െൻറ​യും ദാ​ന​ധ​ർ​മ​ത്തി​െൻറ​യും മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്. അ​മീ​റ സാ​റ ബി​ൻ​ത് മ​ശ്ഹൂ​റി​ന് സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലും ഫ​ണ്ടി​െൻറ എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പേ​രി​ലും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​മേ​ഹ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​ഉ​ദാ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ക​ട​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തും. ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ടി​െൻറ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​രു പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തെ ഇ​ത് പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ടൈ​പ് വ​ൺ പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട്. 26 അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും 26 ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 3000 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ഫ​ണ്ട് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024ൽ ​ഫ​ണ്ട് 7.2 കോ​ടി റി​യാ​ൽ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    TAGS:ChildrenSaudi crown princediabetesgulf news malayalam
    News Summary - Crown Prince's wife donates to children with type 1 diabetes
