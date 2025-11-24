Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 6:07 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 6:07 PM IST

    കിരീടാവകാശിയുടെ യു.എസ്​ സന്ദർശനം സൗദിയുടെ വിദേശനയം വെളിപ്പെടുത്തി -വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി

    riyadh, crown prince,Minister, soudi arabia,us, റിയാദ്, വാർത്താവിതരണമന്ത്രി, സൗദി അറേബ്യ
    വാർത്ത മന്ത്രി സൽമാൻ അൽദോസരി

    Listen to this Article

    റിയാദ്: കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാ​െൻറ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം സൗദി അറേബ്യയുടെ അന്താരാഷ്​ട്ര നിലപാട് വ്യക്തമാക്കലാണെന്ന്​ വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി സൽമാൻ അൽദോസരി പറഞ്ഞു. നീതിന്യായ മന്ത്രി ഡോ. വാലിദ് അൽസംആനിക്കൊപ്പം റിയാദിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അൽദോസരി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സന്ദർശനത്തിന് വ്യാപകവും വൻതോതിലുമുള്ള വാർത്താപ്രാധാന്യമാണ്​ ലഭിച്ചതെന്ന്​ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    കിരീടാവകാശിയുടെ വാഷിങ്​ടൺ സന്ദർശനത്തിന്​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 400 കോടി കാഴ്​ചക്കാരാണുണ്ടായത്​​. ഏകദേശം 5,000 അന്താരാഷ്​ട്ര മാധ്യമങ്ങളും 130 രാജ്യങ്ങളിലെ 45-ലധികം ഭാഷകളിൽ 1,20,000 പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളും അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിരവധി ദേശീയ സൂചകങ്ങളും അനവധി മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളും അൽദോസരി അവലോകനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്​ട്ര സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിശാലമായ വികസന, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗദിയുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം വാർത്താമ്മേളനത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

    TAGS:US visitsoudi newsRiyadh.
    News Summary - Crown Prince's US visit reveals Saudi foreign policy - Communications Minister
