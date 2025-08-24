Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Aug 2025 7:06 AM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 7:06 AM IST

    ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ്​ വാ​ർ​ഷി​ക ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ; ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്​

    സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​മാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യം
    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 'ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് വാ​ർ​ഷി​ക ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​നി'​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.കാ​മ്പ​യി​ന്​ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ല​ഭി​ച്ചു. ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ ഒ​ഴു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ത​ദാ​നം ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ൃത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.സൗ​ദി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ര​ക്ത​ദാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘സി​ഹ​ത്തി’ ആ​പ് വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യി ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും ര​ക്ത​ദാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി. മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഉ​ദാ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഒ​രു വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 185 അം​ഗീ​കൃ​ത ര​ക്ത​ദാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് മാ​നു​ഷി​ക ദാ​ന സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ലും മ​നു​ഷ്യ​ദാ​ന​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.സ്വ​മേ​ധ​യാ ഉ​ള്ള ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക, ര​ക്ത​ത്തി​ലും അ​തി​ന്റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ക, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വി​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രു യൂ​നി​റ്റ് ര​ക്തം, പ്ലാ​സ്മ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ലേ​റ്റ്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ദാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും. 2024 ൽ ​ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 8,00,000 ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

