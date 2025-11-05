Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 5 Nov 2025 12:20 PM IST
    date_range 5 Nov 2025 12:20 PM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മേ​രി​ക്ക​​യി​ലേ​ക്ക്​; ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ട്രം​പു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മേ​രി​ക്ക​​യി​ലേ​ക്ക്​; ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ട്രം​പു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്​​ച
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ

    സ​ൽ​മാ​നും (ഫ​യ​ൽ ഫോ​​ട്ടോ)

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഈ ​മാ​സം 18ന്​ ​അ​മേ​രി​ക്ക സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. 2017ൽ ​വാ​ഷി​ങ്​​ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യ ശേ​ഷ​മു​ള്ള സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ട്രം​പു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന്​​ വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ല്‍ ബി​ന്‍ ഫ​ര്‍ഹാ​ന്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ര്‍ക്കോ റൂ​ബി​യോ​യു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം വൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഡോ​ണ​ള്‍ഡ് ട്രം​പ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ല്‍ റി​യാ​ദ്​ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി വീ​ണ്ടും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷ​മു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ട്രം​പ് അ​ബ്ര​ഹാം ക​രാ​റി​ൽ ചേ​രാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ വാ​ഷി​ങ്​​ട​ൺ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. 2020ൽ ​ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ ട്രം​പ് യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, മൊ​റോ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നൊ​പ്പം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​വും എ​ന്ന ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ മു​മ്പു​ത​ന്നെ​ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യ്​ മാ​സ​ത്തി​ലെ ട്രം​പി​ന്റെ റി​യാ​ദ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 142 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ആ​യു​ധ ഇ​ട​പാ​ടി​ന്​​യു.​എ​സ് സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

