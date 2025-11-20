Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 10:56 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധം​ -കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധം​ -കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​സ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നു​മാ​യും മു​ഴു​വ​ൻ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യും സ​മാ​ധാ​ന​മാ​ണ്​ സൗ​ദി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ന​ു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ പാ​ത സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ധ്യ​പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ന​ല്ല ബ​ന്ധം ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. അ​ബ്ര​ഹാം ക​രാ​റി​ൽ ചേ​രാ​ൻ സൗ​ദി ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ പാ​ത ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഇ​തി​ൽ ചേ​രു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ന്നാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പാ​ത​ക്കാ​യി ന​മു​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. റി​യാ​ദി​നും വാ​ഷി​ങ്​​ട​ണി​നും വ​ലി​യ പൊ​തു അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തു​ന്നു.

    സൗ​ദി പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യി​ യോ​ജി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ച​ക്ര​വാ​ളം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. വാ​ഷി​ങ്​​ട​ണും റി​യാ​ദും ത​മ്മി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. വ​രും​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ശാ​ല​മാ​യ ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PalestineIsraelCrown Princegulfnews
    News Summary - Crown Prince: If Palestine is a state, there will be ties with Israel
    Similar News
    Next Story
    X