    date_range 3 Sept 2025 9:23 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 9:23 AM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ​ശൈ​ഖും റി​യാ​ദി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ​ശൈ​ഖും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ​യ​മാ​മ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​യും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ത​യു​ടെ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മു​സാ​ഇ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഐ​ബാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

