കിരീടാവകാശിയും ഫലസ്തീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചർച്ച നടത്തിtext_fields
റിയാദ്: ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നങ്ങളിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ഫലസ്തീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ അൽശൈഖും ചർച്ച ചെയ്തു. റിയാദിലെ അൽയമാമ കൊട്ടാരത്തിലെ കിരീടാവകാശിയുടെ ഓഫിസിൽ വെച്ചാണ് ചർച്ച നടന്നത്. ഫലസ്തീനിലെ വികസനങ്ങളും ഫലസ്തീൻ ലക്ഷ്യത്തെയും അവിടുത്തെ ജനതയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും പിന്തുണക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇരുവരും അവലോകനം ചെയ്തു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ, സഹമന്ത്രിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഡോ. മുസാഇദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽഐബാൻ എന്നിവരും സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
