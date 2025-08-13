Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:38 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു
    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നും നി​യോ​മി​ൽ

    ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    നി​യോം: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. നി​യോം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്​​തു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ്​ ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വി​​നെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഹു​സൈ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല രാ​ജ​കു​മാ​ര​നും രാ​ജാ​വി​ന്റെ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:PalestineCrown PrinceDevelopmentsJordanian crown prince
