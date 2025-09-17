Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Sept 2025 9:53 PM IST
    date_range 17 Sept 2025 9:53 PM IST

    കിരീടാവകാശിയും ഇറാനിയൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറിയും ചർച്ച നടത്തി

    കിരീടാവകാശിയും ഇറാനിയൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറിയും ചർച്ച നടത്തി
    റിയാദ്: ഇറാനിയൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലി ലാരിജാനിയുമായി കിരീടാവകാശി ചർച്ച നടത്തി. സൗദിയിലെത്തിയ ഇറാനിയൻ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും അൽയമാമ കൊട്ടാരത്തിലെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണിത്.

    പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, സഹമന്ത്രിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ മുസാഇദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽഐബാൻ, ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ഖാലിദ് ബിൻ അലി അൽഹുമൈദാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    TAGS:Crown PrinceGulf NewsSaudi Arabia Newsgulfnewsmalayalam
