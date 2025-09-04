Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    4 Sept 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 12:54 PM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും

    ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണും (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    റി​യാ​ദ്: ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ന​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ധ്യ​പൗ​ര​സ്ത്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഏ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ഫോ​ൺ കോ​ളി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സൗ​ദി​യും ഫ്രാ​ൻ​സും ത​മ്മി​ൽ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ഗ​സ്സ​യി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഈ ​സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​സ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​ഷി​ങ്ട​ണി​ന്റെ നീ​ക്ക​ത്തെ മാ​ക്രോ​ൺ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​തി​നെ ‘അ​സ്വീ​കാ​ര്യം’​ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ ക​രാ​റി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തീ​രു​മാ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മാ​ക്രോ​ൺ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി സാ​ധ്യ​മാ​യ ഏ​റ്റ​വും വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ക​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ​യും ന്യാ​യ​മാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന് മാ​ക്രോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

