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Madhyamam
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    ഹൂതി ആക്രമണം: ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്കി​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു

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    ഹൂതി ആക്രമണം: ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​രി​ച്ചു​പോ​ക്കി​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു
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    ജി​ദ്ദ: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹൂ​തി​ക​ൾ സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റി​യാ​ദി​ലേ​ക്ക് മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യേ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 17 വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​നി​രു​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ എ​ത്തു​ന്ന ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചി​ല വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ​ർ​വി​സ് നി​റു​ത്തി​വെ​ച്ച​താ​യ അ​റി​യി​പ്പ് ഇ​തി​ന​കം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ മു​ട​ക്ക​വും യാ​ത്രാ​ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളി​ലെ താ​ള​പ്പി​ഴ​ക​ളും ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ മ​ട​ക്ക യാ​ത്ര​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ട്രാ​വ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. യ​മ​നി​ലെ ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം കാ​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ താ​ളം തെ​റ്റാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ധി​യി​ൽ പോ​കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന ധാ​രാ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ യാ​ത്ര നീ​ട്ടി​വെ​ച്ചു.

    മ​ദീ​ന​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ ഉം​റ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. മ​ദീ​ന​യെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ക്ക​യി​ൽ താ​മ​സ​ത്തി​നും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഇ​പ്പോ​ൾ ചെ​ല​വ് കു​റ​വാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ചി​ല വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17 വ​രെ സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഫ്ലൈ​റ്റ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം 17 വ​രെ അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Airport Closures and Flight Cancellations Severely Affect Umrah Pilgrims' Return
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