Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅലിഫ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:05 PM IST

    അലിഫ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്രസന്റ് ഈഗിൾസിന് കിരീടം

    text_fields
    bookmark_border
    അലിഫ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ക്രസന്റ് ഈഗിൾസിന് കിരീടം
    cancel
    camera_alt

    അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ ക്ര​സ​ന്റ്​ ഈ​ഗി​ൾ​സ്​ ടീം

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഒ​ന്നാ​മ​ത് അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ഒ​വൈ​സി​സ് ല​യ​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പി​ച്ച് സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്ര​സ​ൻ​റ്​ ഇ​ഗ്ൾ​സി​ന് കി​രീ​ടം. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​വൈ​സി​സ് ല​യ​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ഫാ​ൽ​ക്ക​ണും ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി 100 താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ലി​ഫ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. എ.​പി.​എ​ൽ അ​ലി​ഫ് അ​ലും​നൈ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​ദി​ൽ ലു​ഖ്മാ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​മി​ലും ചേ​ർ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ് ചെ​യ്തു.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി അ​മീ​ൻ ബാ​ദു​ഷ​യെ​യും മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി ഷാ​ദി​ൻ ബ​ഷീ​റി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫാ​ൻ ഹ​മീ​ദി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റി​സ്‌​വി​ൻ റേ​ഷി​ക്കാ​ണ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സി​യാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​നെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഫാ​നെ മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യ​ും മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ മു​ദ്ദ​സി​റി​നെ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ർ​ഹാ​നാ​ണ് ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ.

    അ​ലി​ഫ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ലു​ഖ്മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ, ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് നാ​ല​ക​ത്ത്, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റ​ർ അ​ലി ബു​ഖാ​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ലി, യൂ​സു​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ, ന​സീ​ർ സ്​​റ്റൈ​ലോ, വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:premier leaguegulfalif
    News Summary - Crescent Eagles win the ALIF Premier League title
    Similar News
    Next Story
    X