    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 10:03 AM IST

    മ​തവി​ദ്വേ​ഷം പ​ര​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എം ന​യം അ​പ​മാ​ന​ക​രം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ

    മ​തവി​ദ്വേ​ഷം പ​ര​ത്തു​ന്ന​വ​രെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എം ന​യം അ​പ​മാ​ന​ക​രം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെയ​ർ
    ജി​ദ്ദ: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷം പ​ര​ത്തു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ​രെ ത​ലോ​ടു​ക​യും ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു​കൊ​ണ്ട്‌, അ​വ​ർ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന സി.​പി.​എം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​ത് കേ​ര​ളീ​യ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ന​മ്മു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​നും അ​പ​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഉ​മ​ർ പാ​ലോ​ട് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ന്നെ തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്വ​പ്നം ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ങ്ങ​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വേ​ട്ട എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​യോ​ജി​പ്പ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ കേ​ൾ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സ് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ ഇ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ന​ഷ്ട​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. നീ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ധി​കാ​ര വ​ർ​ഗ്ഗ​ത്തി​നു നേ​രെ ക​ല​ഹം കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ധൈ​ര്യം പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹ്യ നീ​തി​യു​ടെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തും, മ​ഹാ​ത്മാ അ​യ്യ​ങ്കാ​ളി​യെ പോ​ലെ​യു​ള്ള ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​രെ സ്‌​മ​രി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളും വാ​ക്കു​ക​ളും ഉ​റ​ക്കെ പ​റ​യാ​നും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹീം ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 35 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഹാ​ര​വും ഉ​പ​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മൂ​ന്ന് റീ​ജ്യ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​ല്ല​ടി​ച്ചാ​ൻ പാ​ട്ട്, നാ​ട​കം, സ്കി​റ്റു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ദ​സ്സ് ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹ്‌​റ ബ​ഷീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, മു​നീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ബ്ദു​സു​ബ്ഹാ​ൻ, യൂ​സ​ഫ് പ​ര​പ്പ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, അ​ബ്ഷീ​ർ വ​ള​പ​ട്ട​ണം, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsPravasi WelfareSaudi Arabia NewsPravasi Welfare Western Province
    News Summary - CPM's policy of arresting those who spread religious hatred is shameful - Pravasi Welfare
