    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Nov 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    8 Nov 2025 7:57 AM IST

    ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം സം​ഘ് പ​രി​വാ​റി​ന് ചൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം സം​ഘ് പ​രി​വാ​റി​ന് ചൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു -ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ന്ദി​ര സ്ക്വ​യ​റി’​ൽ ഷാ​ഫി, ശ​ങ്ക​ർ ദി​വാ​ക​ര​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് വ്യാ​ജ ച​രി​ത്രം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നെ പോ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നും പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക്ക്​ സി.​പി.​എം ചൂ​ട്ട് പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 41ാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ന്ദി​രാ സ്‌​ക്വ​യ​ർ’ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​സാ​ല്‍ക്ക​ര​ണം, ദാ​രി​ദ്രനി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും എ​ന്നും നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ മ​ഹാ​വ്യ​ക്തി​ത്വ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി എ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​ത സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് ഷാ​ഫി, അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ശ​ങ്ക​ർ ദി​വാ​ക​ര​ൻ, പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പാ​ന​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രാ​യി. അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണം ആ​മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ക്കി​ർ ദാ​ന​ത്ത്​ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Indira GandhiOICCSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - CPM is pressuring the Sangh family to distort Indira Gandhi's history - OICC
