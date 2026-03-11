Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 March 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 11:46 AM IST

    സി.​പി സൈ​ത​ല​വി മ​ക്ക​ര​പ​റ​മ്പി​ന്‌ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി

    സി.​പി സൈ​ത​ല​വി മ​ക്ക​ര​പ​റ​മ്പി​ന്‌ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി
    സി.​പി സൈ​ത​ല​വി മ​ക്ക​ര​പ​റ​മ്പി​ന്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ങ്ക​ട

    മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്‌ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി.​പി സൈ​ത​ല​വി മ​ക്ക​ര​പ​റ​മ്പി​ന്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ങ്ക​ട മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്‌ ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ജി​ദ്ദ ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ പാ​ർ​ക്കി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഇ​ഫ്താ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ്‌ ചെ​മ്പ​ൻ അ​ബ്ബാ​സും മൈ​നോ​റി​റ്റി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​നും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    അ​സീ​സ്‌ ലാ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൗ​ക്ക​ത്ത്‌ പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എം ഹു​സ്സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൂ​രി​പൊ​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്‌, സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, സി.​പി. മു​ജീ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ്, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, അ​ന​സ് തു​വ്വൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ഷം​സാ​ൻ, അ​ലി ബാ​പ്പു, ഉ​സ്മാ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ഷം​സു മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, റി​യാ​സ് ചോ​ക്കാ​ട്, ഷ​ബീ​ർ ക​ല്ലാ​യി, അ​ന​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, അ​നീ​സ് ത​ട്ടി​യെ​ക്ക​ൽ, ജ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - Saithalavi give farwlllto Makkaraparampi
