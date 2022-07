കോവിഡ്: സൗദിയിൽ ഇന്ന് 625 പുതിയ രോഗികളും 971 രോഗമുക്തിയും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ജിദ്ദ: സൗദിയിൽ പുതുതായി 625 കോവിഡ് രോഗികളും 971 രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആകെ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 7,95,811 ഉം രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 7,77,925 ഉം ആയി. പുതുതായി ഒരു മരണവും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ മരണം 9,209 ആയി. നിലവിൽ 8,677 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇവരിൽ 148 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. ഇവർ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. സൗദിയിൽ നിലവിലെ കോവിഡ് മുക്തിനിരക്ക് 97.75 ശതമാനവും മരണനിരക്ക് 1.15 ശതമാനവുമാണ്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം: റിയാദ് 216, ജിദ്ദ 96, ദമ്മാം 58, ഹുഫൂഫ് 30, മദീന 22, മക്ക 22, അബഹ 16, ദഹ്റാൻ 13, ത്വാഇഫ് 12, , അൽഖോബാർ 11.

Covid: There are 625 new patients and 971 cures in Saudi today