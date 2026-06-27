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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 12:24 PM IST

    ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദിന്‍റെ ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തിന്‍റെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

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    ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദിന്‍റെ ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തിന്‍റെ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
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    ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ര​ചി​ച്ച ‘കാ​വ്യ​നി​ലാ​വ്’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​െൻറ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ജോ​ളി ലോ​ന​പ്പ​ൻ, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു​വി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ടി.​പി.​എം ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ര​ചി​ച്ച ‘കാ​വ്യ​നി​ലാ​വ്’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​െൻറ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഡെ​സ്റ്റി​നി ബു​ക്‌​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ഷി​ബു ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി​നി​മാ​നി​ർ​മാ​താ​വും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ ജോ​ളി ലോ​ന​പ്പ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു​വി​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ക​വി​ത​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​െൻറ ക​വ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ 'ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ലോ​ക സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന യാ​ത്രാ​വി​വ​ര​ണ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം, വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ ഭാ​വ​ന​യു​ടെ മേ​മ്പൊ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര കാ​വ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി നെ​യ്ത​ടു​ത്ത ഡോ. ​ടി.​പി​യു​ടെ കാ​വ്യ​നി​ലാ​വി​നെ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ​ലോ​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജോ​ളി ലോ​ന​പ്പ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദ​മ്മാം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, പ്ര​ദീ​പ്‌ കൊ​ട്ടി​യം, ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, അ​ബു ജ​ർ​ഫാ​സ് മൗ​ല​വി, കെ.​എം. ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വ് ഡോ. ​ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. അ​ൽ​മു​ന സ്കൂ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​മ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ക്ക​ർ എ​ട​യ​ന്നൂ​രാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​ൻ.

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    TAGS:Gulf NewsSaudi NewsGulf UpdateCover publication
    News Summary - Cover of T.P. Muhammad's poetry magazine published
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