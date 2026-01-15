Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 15 Jan 2026 9:01 AM IST
    date_range 15 Jan 2026 9:01 AM IST

    മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി വി​ധി

    മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 2,28,666 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി തൊ​ഴി​ല്‍ കോ​ട​തി. 23 മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​മാ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ന​ല്‍കാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ല്‍ ത​ര്‍ക്ക പ​രി​ഹാ​ര സ​മി​തി​യി​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ആ​ദ്യ​മാ​യി ഈ ​വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക കൈ​മാ​റാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വാ​ദം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി ഒ​ടു​വി​ല്‍ ക​മ്പ​നി​യോ​ട് ഈ ​തു​ക കൈ​മാ​റാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് വേ​ത​നം കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്കാ​യി​ല്ല. മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ളം യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി ഓ​ര്‍മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തൊ​ഴി​ല്‍ ക​രാ​റി​ല്‍ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ക​റ​ന്‍സി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ വേ​ത​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ശ​മ്പ​ളം ന​ല്‍കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

