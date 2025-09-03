Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:30 AM IST

    അ​ഴി​മ​തി, കൈ​ക്കൂ​ലി, അ​ധി​കാ​ര ദു​രു​പ​യോ​ഗം; സൗ​ദി​യി​ൽ 138 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    അ​ഴി​മ​തി, കൈ​ക്കൂ​ലി, അ​ധി​കാ​ര ദു​രു​പ​യോ​ഗം; സൗ​ദി​യി​ൽ 138 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ഴി​മ​തി, കൈ​ക്കൂ​ലി, അ​ധി​കാ​ര ദു​രു​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട 138 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ ക​മീ​ഷ​ൻ (സു​സ്ഹ) ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ആ​ളു​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ 1,851 പ​രി​ശോ​ധ​ന പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    416 സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും 138 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​വ​രി​ൽ ചി​ല​രെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രും കൈ​ക്കൂ​ലി, അ​ഴി​മ​തി, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മേ ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്, പ്ര​തി​രോ​ധം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ, ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, വ്യ​വ​സാ​യം, ധാ​തു​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

