Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅഴിമതി: സൗദിയിൽ 134...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 9:44 PM IST

    അഴിമതി: സൗദിയിൽ 134 പേർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അഴിമതി: സൗദിയിൽ 134 പേർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ സൗദിയിൽ 134 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അഴിമതി വിരുദ്ധ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബറിൽ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ 387 പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും 134 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരിൽ ചിലർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതായും അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

    ആഭ്യന്തരം, നാഷനൽ ഗാർഡ്, പ്രതിരോധം, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, ഭവന നിർമ്മാണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, നീതി, ഹജ്ജ്, ഉംറ എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരാണ് അറസ്റ്റിലായവർ. കൈക്കൂലി, ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

    കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ 2662 പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും അതോറിറ്റി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:corruptionarrestedSaudi Arabia
    News Summary - Corruption: 134 people arrested in Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X